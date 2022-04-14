"Ударьте меня". Тренер "Ливерпуля" отреагировал на триллер с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграют с "Вильярреалом", сообщает "Чемпионат".

По сумме двух четвертьфинальных матчей "Ливерпуль" оказался сильнее "Бенфики" (3:1, 3:3), устроив во второй встрече триллер с шестью забитыми мячами.

"В тот день, когда мы выйдем в полуфинал Лиги чемпионов, а я буду недоволен, придите, пожалуйста, и ударьте меня.

Мы сделали семь изменений. Задняя линия ни разу не играла в таком составе, все могли решить детали. Нужно было оставаться максимально сосредоточенными.

Все получилось не совсем так, как мы ожидали, но это неважно. Даже если мы сыграли свой лучший матч в сезоне, выход в финал не стал бы ближе. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив", - цитирует Клоппа BBC.

Добавим, что другую полуфинальную пару составили "Реал" и "Манчестер Сити": английские футболисты устроили стычку с конкурентами из "Атлетико".

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