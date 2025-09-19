Лига чемпионов
Сегодня 07:53

Удаление и рекорд Холанда произошли в матче "Ман Сити" в ЛЧ

"Манчестер Сити" уверенно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв дома "Наполи" со счётом 2:0. На "Этихаде" команда Хосепа Гвардиолы дожала соперника во втором тайме, воспользовавшись численным преимуществом, сообщают Vesti.kz.

Главным героем вечера стал Эрлинг Холанд: на 56-й минуте норвежец открыл счёт и установил историческое достижение - этот гол стал для него 50-м в Лиге чемпионов, и он достиг этой отметки всего за 49 матчей - быстрее всех в истории турнира.

Спустя девять минут Жереми Доку удвоил преимущество хозяев и окончательно снял вопросы о победителе.

С 21-й минуты "Наполи" играл вдесятером: после вмешательства VAR арбитр Феликс Цвайер удалил Джованни Ди Лоренцо за грубый фол на Холанде. Почти сразу Антонио Конте был вынужден заменить получившего повреждение Кевина Де Брюйне на Матеуса Оливеру.

В следующем туре 1 октября "Сити" отправится в гости к "Монако", а неаполитанцы примут лиссабонский "Спортинг".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

