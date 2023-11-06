Участнику ЛЧ пришлось менять маршрут из-за взявшего дочь в заложники мужчины

Футбольный клуб "Шахтер" из Украины прибыл в Гамбург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

По информации UA-Football, украинская команда добиралась уже знакомым маршрутом. Сначала переезд автобусом из Львова до Польши, а уже оттуда вылет в Германию.

При этом "Шахтеру" пришлось менять маршрут, команда добиралась самолетом из Жешува в Любек, а уже оттуда ехала автобусом непосредственно к своему месту назначения. Аэропорт в Гамбурге, как ранее сообщалось, прекратил все свои рейсы из-за того, что мужчина взял свою 4-летнюю дочь в заложники.

По информации других СМИ, мужчина уже арестован, а девочка не пострадала. Отмечается, что он на машине протаранил заграждение и въехал на территорию аэропорта, остановив автомобиль около одного из самолетов. Он требовал организовать ему вылет в Турцию вместе с дочерью. Причиной его такого поступка называется спор с бывшей супругой по поводу опеки над девочкой.

Матч "Шахтер" - "Барселона" состоится 7 ноября. Каталонский клуб лидирует в квартете H, набрав 9 очков после трех туров. За ним идут "Порту" (6), "Шахтер" (3), "Антверпен" (0).