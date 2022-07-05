Главный тренер "Тобола" Милан Миланович высказался о предстоящей игре квалификации Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"От завтрашнего матча ожидаю, что мы хорошо сыграем, что у нас есть все качества и что заслуживаем Лигу чемпионов. О разнице в бюджете? Я думаю только о нашей игре. Для меня первая задача, чтобы наша игра была хорошей. Может, не так много денег как у них, но у нас есть качества, чтобы попробовать выиграть.

К сожалению, завтра новички не выйдут, так как они тут только пару дней, провели одну-две тренировки и пока не сыграны с командой. Они здесь всего пару дней, одну-две тренировки в общей группе провели, но Серж Дебле и Милан Вукадинович опытные и хорошие игроки. Я уверен, что они - хорошее усиление для нашей команды и они помогут нам достичь наших целей", - сказал Миланович.

Напомним, матч пройдет в Костанае 6 июля. Встреча начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ответная встреча состоится 13 июля в Будапеште.

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