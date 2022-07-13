Главный тренер "Тобола" Милан Миланович считает, что у его команды есть шанс пройти во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Он отметил, что не ждет сюрпризов в ответной встрече с венгерским "Ференцварошем", передает пресс-служба костанайского клуба.

- Был ли какой-то сюрприз от "Ференцвароша" в первой игре?

- На сегодняшний день сюрприза нет. Мы сделаем выводы и подготовимся к игре.

- Каковы шансы "Тобола" пройти дальше?

- Первый "тайм" мы 0:0 сыграли, сейчас начинается второй "тайм". Все начинается сначала по счету, 50 на 50. У нас есть шансы... Давайте так, говорю открыто: если первые 20-30 минут мы играем в защите как надо, у нас есть шанс выиграть.

Напомним, матч пройдет в Будпеште (Венгрия) сегодня, в ночь с 13 на 14 июля. Начало - в 00:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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