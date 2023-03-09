Тренер ПСЖ сделал заявление о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Кристоф Галтье ответил на вопрос о своем будущем после вылета из Лиги чемпионов. Парижане выбыли на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мюнхенской "Баварии" (0:1 - дома и 0:2 - на выезде).

"Мое будущее? Говорить об этом действительно рано. Это зависит от руководства и моего президента. Есть разочарование. Клуб возлагал большие надежды на этот турнир. Я по-прежнему сосредоточен на оставшейся части сезона", - приводит слова Галтье журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Также наставник разобрал поражение от "Баварии" в ответной игре, отметив преимущество соперника.

"Мы не знали, как забить гол. У нас был хороший первый тайм, когда у нас были моменты. Мы могли хорошо конкурировать, у нас были явные ситуации для взятия ворот, нам надо научиться быть более хладнокровными. Очевидно, что мы находились под давлением "Баварии", мы это знали. Нам не должно быть стыдно за попытку сломить это давление. Но когда через час после начала матча мы пропустили, стало трудно. Не знаю, урок ли это, но мы явно разочарованы. Если бы мы открыли счет, матч был бы другим.

В чем преимущество "Баварии"? Они физически более оснащены. У нас было много важных потерь в первой игре, много важных потерь игроков во второй. Пришлось менять центральных защитников, очевидно, это нас ослабило. Мы не можем повторить это противостояние, нам остается смотреть только вперед.

Нам придется переварить и принять случившееся, чтобы продолжить наш путь в чемпионате. Все разочарованы, в том числе и я. Мы возлагали большие надежды на ответный матч", - приводит слова Галтье RMC Sport со ссылкой на Canal+.

Напомним, Галтье возглавил ПСЖ летом 2022 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее специалист возглавлял "Ниццу", "Лилль" и "Сент-Этьен".