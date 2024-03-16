Тренер ПСЖ "исключил" свой клуб из числа фаворитов Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 20:36
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Тренер ПСЖ Луис Энрике высказал свое мнение о фаворитах текущего сезона Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В четвертьфинале его команда сыграет с "Барселоной".

"Фавориты турнира попали в другую сетку. Сейчас тяжело назвать того, кто выиграет Лигу чемпионов", - заявил Энрике RMC Sport.

Стоит отметить, что победитель данной пары встретится в полуфинале с лучшим в противостоянии "Атлетико" и "Боруссией".

В другой сетке выигравший в дуэли "Арсенал" - "Бавария" будет оспаривать путевку в финал с лучшим из пары "Реал" - "Манчестер Сити". 

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные поединки запланированы на 16 и 17 апреля. Напомним, в прошлом сезоне ПСЖ завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Баварии".

Метки:
Лига чемпионов ПСЖ Барселона

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