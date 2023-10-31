Наставник "Милана" Стефано Пиоли может оказаться на грани ухода с поста главного тренера итальянского клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации La Repubblica, он может лишиться поста, если команда не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщается, что даже попадание в топ-4 Серии А не устроит владельца "россонери" Джерри Кардинале.

На данный момент "Милан" находится в последней строчке в группе Лиги чемпионов, где также выступают ПСЖ, "Боруссия" (Дортмунд) и "Ньюкасл". Команда набрала всего два очка после трех туров и пока не забила ни одного гола.