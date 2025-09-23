Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился настроем на предстоящий матч с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Встреча команда состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

По словам Уразбахтина, его команде важно сконцентрироваться на самой игре, а не на результате. Также наставник "Кайрата" объяснил поражение в матче со "Спортингом".

- Какой результат будет успешным? Конечно, победа - это успешный результат (смеется). Здесь нам важно не зацикливаться на результате, а концентрироваться на самой игре. Если брать прошедший матч в Лиссабоне, то моментами мы неплохо выглядели. Да, соперник намного выше нас классом, но ребята доказали — эпизодами мы выглядели достаточно неплохо и имели ряд моментов, которые могли реализовать, забили гол один — это уже, мы считаем, большой прогресс, учитывая силу соперника. Да, "Реал" — соперник выше уровнем, поэтому хотелось бы, чтобы наша игра была более целостная и не было таких провалов, который произошел у нас в предыдущем матче. Мы много сил потратили и в какой-то момент просто концентрацию потеряли. С такими соперниками нужно быть максимально сконцентрированными, максимально свежими. Конечно, по ходу игры появляется усталость, и концентрация с таким соперником падает. Очень сложно с ними. Поэтому этот момент важно решить — быть постоянно сконцентрированным, внимательным на протяжении всего матча. К сожалению, мы были недостаточно свежи, потому что и перелеты эти... Надеюсь, что здесь с "Реалом" уже будет другая картина, и мы будем выглядеть более целостно и организованно. Мы сказали ребятам: пятнадцать минут второго тайма — это тот футбол, который мы хотели бы демонстрировать с первых минут. Поэтому будем больше к этому стремиться, — сказал Уразбахтин на пресс-конференции.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

