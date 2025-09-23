Лига чемпионов
Тренер "Кайрата" сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился настроем на предстоящий матч с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Встреча команда состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

По словам Уразбахтина, его команде важно сконцентрироваться на самой игре, а не на результате. Также наставник "Кайрата" объяснил поражение в матче со "Спортингом".

- Какой результат будет успешным? Конечно, победа - это успешный результат (смеется). Здесь нам важно не зацикливаться на результате, а концентрироваться на самой игре. Если брать прошедший матч в Лиссабоне, то моментами мы неплохо выглядели. Да, соперник намного выше нас классом, но ребята доказали — эпизодами мы выглядели достаточно неплохо и имели ряд моментов, которые могли реализовать, забили гол один — это уже, мы считаем, большой прогресс, учитывая силу соперника.

Да, "Реал" — соперник выше уровнем, поэтому хотелось бы, чтобы наша игра была более целостная и не было таких провалов, который произошел у нас в предыдущем матче. Мы много сил потратили и в какой-то момент просто концентрацию потеряли. С такими соперниками нужно быть максимально сконцентрированными, максимально свежими. Конечно, по ходу игры появляется усталость, и концентрация с таким соперником падает. Очень сложно с ними. Поэтому этот момент важно решить — быть постоянно сконцентрированным, внимательным на протяжении всего матча.

К сожалению, мы были недостаточно свежи, потому что и перелеты эти... Надеюсь, что здесь с "Реалом" уже будет другая картина, и мы будем выглядеть более целостно и организованно. Мы сказали ребятам: пятнадцать минут второго тайма — это тот футбол, который мы хотели бы демонстрировать с первых минут. Поэтому будем больше к этому стремиться, — сказал Уразбахтин на пресс-конференции.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1. 

Календарь  матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). 

30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

