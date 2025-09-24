Лига чемпионов
Тренер "Кайрата" назвал главную угрозу в "Реале" и решил побить Алонсо его же оружием

Рафаэль Уразбахтин. Фото: ФК "Кайрат"©

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился мнением о своем коллеге Хаби Алонсо из мадридского "Реала", с которым ему предстоит встретиться в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Уразбахтин брал пример с Алонсо

Уразбахтин признался, что многому научился у испанского специалиста, наблюдая за матчами леверкузенского "Байера", который Алонсо тренировал до прихода в "Реал".

"Признаюсь, я следил за "Байером", когда там работал Хаби. Я многому научился, просматривая их игры. Мне очень понравилась его работа в Леверкузене. Я даже смотрел тренировки, когда мог найти их в интернете. Я как тренер почерпнул очень многое", - цитирует его AS.com.

По мнению наставника "Кайрата", Алонсо был "футболистом высшего класса, теперь он великолепный тренер".

"Он работал с великими тренерами. То, чего он добился с "Байером", невероятно. 51 матч без поражений. Это, безусловно, топ-уровень. Для меня будет большой честью увидеть его и, конечно, сыграть против него".

В то же время он признает, что за четыре месяца работы в "Реале" Алонсо еще не смог полностью воплотить на поле "все свои идеи".

"Невооруженным глазом видно, что требования другие по сравнению с Анчелотти. Но четыре месяца — это не четыре года. Изменения уже видны, но идеи Алонсо еще не реализованы на 100%", - добавил он.

Кто в "Реале" представляет опасность

При этом Уразбахтин сомневается, что длительный перелёт (пример 6500 километров) станет помехой для игроков "Реала" в матче против "Кайрата".

"В конце концов, это футболисты "Реала". Они привыкли к давлению. Они умеют с ним справляться, каким бы большим оно ни было. С моей точки зрения, долгий перелет — не исключение", — отметил он.

Тренер "Кайрата" также напомнил, что принципиальный матч против "Атлетико" был перенесен с воскресенья на субботу.

"У них очень насыщенная скамейка запасных. Кроме того, я думаю, может быть произведена ротация (…) Мы — темная лошадка, и я считаю, что матч с "Атлетико", вероятно, важнее для "Реала", но я думаю, что возможны изменения", — добавил он.

При этом, напоминая, что у "сливочных" много звезд и "любой игрок представляет опасность", он признался, что в основном опасается их нападающих.

"Конечно, линия атаки с Винисиусом, Мбаппе и Брахимом Диасом. Они очень быстрые и сильные в индивидуальном плане", — сказал Уразбахтин.

Напомним, матч "Кайрат"- "Реал" состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет в Алматы.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

