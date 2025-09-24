Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился мнением о своем коллеге Хаби Алонсо из мадридского "Реала", с которым ему предстоит встретиться в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Уразбахтин брал пример с Алонсо

Уразбахтин признался, что многому научился у испанского специалиста, наблюдая за матчами леверкузенского "Байера", который Алонсо тренировал до прихода в "Реал".

"Признаюсь, я следил за "Байером", когда там работал Хаби. Я многому научился, просматривая их игры. Мне очень понравилась его работа в Леверкузене. Я даже смотрел тренировки, когда мог найти их в интернете. Я как тренер почерпнул очень многое", - цитирует его AS.com.

По мнению наставника "Кайрата", Алонсо был "футболистом высшего класса, теперь он великолепный тренер".

"Он работал с великими тренерами. То, чего он добился с "Байером", невероятно. 51 матч без поражений. Это, безусловно, топ-уровень. Для меня будет большой честью увидеть его и, конечно, сыграть против него".

В то же время он признает, что за четыре месяца работы в "Реале" Алонсо еще не смог полностью воплотить на поле "все свои идеи".

"Невооруженным глазом видно, что требования другие по сравнению с Анчелотти. Но четыре месяца — это не четыре года. Изменения уже видны, но идеи Алонсо еще не реализованы на 100%", - добавил он.

Кто в "Реале" представляет опасность

При этом Уразбахтин сомневается, что длительный перелёт (пример 6500 километров) станет помехой для игроков "Реала" в матче против "Кайрата".

"В конце концов, это футболисты "Реала". Они привыкли к давлению. Они умеют с ним справляться, каким бы большим оно ни было. С моей точки зрения, долгий перелет — не исключение", — отметил он.

Тренер "Кайрата" также напомнил, что принципиальный матч против "Атлетико" был перенесен с воскресенья на субботу.

"У них очень насыщенная скамейка запасных. Кроме того, я думаю, может быть произведена ротация (…) Мы — темная лошадка, и я считаю, что матч с "Атлетико", вероятно, важнее для "Реала", но я думаю, что возможны изменения", — добавил он.

При этом, напоминая, что у "сливочных" много звезд и "любой игрок представляет опасность", он признался, что в основном опасается их нападающих.

"Конечно, линия атаки с Винисиусом, Мбаппе и Брахимом Диасом. Они очень быстрые и сильные в индивидуальном плане", — сказал Уразбахтин.

Напомним, матч "Кайрат"- "Реал" состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдет в Алматы.