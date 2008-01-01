Тренер "Интера" огрызнулся на репортеров и обвинил судей в вылете команды из Лиги чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Из розыгрыша вылетел "Интер", который в решающем матче сыграл вничью с донецким "Шахтером" (0:0) и занял последнее место в группе. Домашняя победа вывела бы "нерадзурри" в плей-офф турнира, сообщает Eurosport.



В интервью Sky Sport Italia после игры тренер итальянского клуба Антонио Конте был заметно раздражен и сразу огрызнулся на репортеров, которые спрашивали, почему в важном матче "Интер" не показал необходимой решительности.



"Вы можете высказывать мнение, и я его уважаю. Не согласен, потому что уверен, что команда выложилась на полную и сделала все, что нужно. Невероятно, за две игры, в которых мы доминировали над "Шахтером", мы не забили ни одного мяча.



Мы должны оценивать результаты с холодной головой, а не сразу после вылета. Чувствую сожаление и разочарование, но точно не отсутствие решительности, сосредоточенности и агрессии.



Нам не хватило гола. В этой ЛЧ нам не повезло с судьями и VAR. Если отмотать назад, то вы найдете моменты, которые были проигнорированы или оценены неверно", - сказал Конте.



Тогда в беседу вступил эксперт Sky Фабио Капелло:



- Думаю, что речь, скорее, идет не о настрое, а о желании добиться победы любой ценой.



- У меня нет на это ответа.



- Почему вы не делали замен до 68-й минуты?



- Я выпустил Санчеса на 20 минут с учетом добавленного времени. С тремя нападающими мы были бы разбалансированы. Но я думаю, что Лаутаро просто выдохся. В полузащите я выпустил тех игроков, которых и хотел.



Следующий вопрос поступил от Анны Билло, жены спортивного директора ПСЖ Леонардо:



- Вы обыграли "Шахтер" со счетом 5:0 в полуфинале ЛЕ. Почему сейчас такой результат?



- Они изменили тактику и приехали сюда, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому и изменили тактику. Думайте, прежде чем задавать вопросы.



Затем вновь вмешался Капелло:



- Был ли у вас план Б, когда стало понятно, что "Шахтер" вас нейтрализует?



- У нас есть план Б, но я не буду говорить об этом здесь, иначе это будет полная катастрофа и этот план тоже будет нейтрализован.



В чемпионате Италии "Интер" идет на втором месте и проигрывает "Милану" пять очков. Контракт Конте с "нерадзурри" рассчитан до 2022 года, но в последнее время все больше слышно о недовольстве фанатов и руководства работой Антонио.



Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов