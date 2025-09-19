Transfermarkt подвёл итоги встречи между "Спортингом" и "Кайратом" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов и отдельно отметил игру молодого вратаря алматинцев Шерхана Калмурзы. Несмотря на поражение со счётом 1:4, именно 18-летний голкипер стал главным героем казахстанского клуба в Лиссабоне, передают Vesti.kz.

Заменил Темирлана Анарбекова

Калмурза отправился в Португалию в качестве третьего вратаря, так как основной Александр Заруцкий и его сменщик Темирлан Анарбеков не смогли принять участие в игре. До этой игры у молодого голкипера в активе было всего 77 минут профессионального футбола.

На прошлых выходных он вышел на замену вместо Анарбекова в поединке чемпионата Казахстана против "Актобе" (1:0). Тогда его выход помог команде одержать победу.

Отразил пенальти

В Лиссабоне Калмурза отметился ярким моментом уже на 21-й минуте, когда "Спортинг" получил право на пенальти. Мортен Юльманн пробил с "точки", но вратарь "Кайрата" сумел отразить удар. Transfermarkt подчеркнул, что рыночная стоимость полузащитника лиссабонцев более чем в четыре раза превышает стоимость всего состава алматинского клуба.

Сравнение составов

По данным Transfermarkt, общая стоимость игроков "Кайрата" составляет 12,73 миллиона евро, что делает его самым "дешёвым" клубом Лиги чемпионов. Для сравнения, состав "Спортинга" оценивается в 434,4 миллиона евро (разница составила 421,7 миллиона евро). Более того, у 13 из 25 футболистов португальского клуба индивидуальная стоимость выше, чем у всего состава казахстанцев вместе.

Разница проявилась и на поле: "Спортинг" уверенно победил со счётом 4:1. Дубль оформил Франсишку Тринкан (44-я и 65-я минуты), также отличились Алиссон Сантос (66-я) и Жеовани Кенда (68-я). Единственный мяч "Кайрата" забил Эдмилсон (86-я).

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)