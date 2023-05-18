Автор: Димаш Тулегенов

В стамбульском финале Лиги чемпионов-2022/23 пройдет первая в истории официальная встреча между английским "Манчестер Сити" и миланским "Интером". Корреспондент Vesti.kz вспомнил шесть самых известных игроков, которые успели поиграть за оба этих клуба. Как оказалось, некоторые из них даже приезжали в Казахстан.

Финал главного клубного европейского турнира пройдет в ночь на воскресенье, 11 июня. Матч примет Олимпийский стадион в Стамбуле (Турция), на котором 18 лет назад уже играли в финале этого же турнира клубы из Англии и Италии. И в тот вечер "Ливерпуль", уступая 0:3 к перерыву, сумел совершить легендарный камбек в противостоянии с "Миланом" (3:3, 3:2 - по пенальти).

Стефан Йоветич (33 года, "Герта")

Черногорский нападающий открывает наш список. Летом 2013-го боссы "Сити" выложили за перспективного игрока 26 миллионов евро, и следующие два года она защищал цвета горожан. В 2015-м Йоветич на правах аренды уехал в "Интер", где провел полтора года. После миланцы выкупили контракт форварда за 13,5 миллиона евро, но практически сразу отдали в аренду в "Севилью". Спустя полгода итальянский клуб продал нападающего в "Монако" за 10,5 миллиона.

Лучший бомбардир в истории сборной Черногории ничего не выиграл в "Интере", а с "Манчестер Сити" брал золото АПЛ и Кубка английской лиги. Кстати, он приезжал в Астану в 2017 году, когда помог сборной Черногории разгромить национальную команду Казахстана со счетом 3:0.

Статистика за "Манчестер Сити": 44 матча, 11 голов;

Статистика за "Интер": 33 матча, 7 голов.

Александар Коларов (37 лет, завершил карьеру)

Известный сербский латераль тоже будет долго думать, за кого болеть в предстоящем финале Лиги чемпионов. Летом 2010-го "Манчестер Сити" купил Коларова за 23,8 миллиона евро у "Лацио". Тогда никто еще не подозревал, что этот футболист проведет в клубе незабываемые семь лет.

Летом 2020-го "Интер" купил футболиста у "Ромы" за полтора миллиона евро. Последние два игровых сезона он провел именно в стане нерадзурри, завершив карьеру летом 2022-го.

В составе горожан Александар стал двукратным чемпионом Англии и Кубка английской лиги, а также завоевывал Кубок и Суперкубок Англии. В стане "Интера" он успел выиграть три главных итальянских трофея, первенствовав в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии.

Статистика за "Манчестер Сити": 247 матчей, 21 гол;

Статистика за "Интер": 15 матчей.

Эдин Джеко (37 лет, "Интер")

Вот этому нападающему выбирать за кого болеть не нужно, ведь он в настоящий момент защищает цвета итальянского клуба. В стамбульском финале босниец постарается огорчить ворота бывшей команды, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Летом 2011-го "Сити" заплатил 37 миллионов евро "Вольфсбургу" за покупку их бомбардира. В итоге Эдин принадлежал английскому клубу до лета 2016-го, после чего был продан в "Рому" (да, еще один игрок, который прошел по транзитному пути Манчестер - Рим - Милан). Летом 2021-го "Интер" выкупил уже возрастного форварда за 2,8 миллиона евро. В октябре 2021-го он приезжал в Астану, чтобы помочь своей сборной обыграть соперников из казахстанской дружины со счетом 2:0.

С "Манчестер Сити" он дважды выиграл АПЛ, а также по разу становился обладателем Кубка английской лиги, Кубка Англии и Суперкубка страны. В стане "Интера" он дважды завоевал Суперкубок Италии, а один раз выиграл национальный Кубок.

Статистика за "Манчестер Сити": 189 матчей, 72 гола;

Статистика за "Интер": 97 матчей, 31 гол.

Майкон (41 год, завершил карьеру)

Многие помнят этого реактивного и мощного правого защитника из Бразилии. Это первый футболист в нашем списке, который сначала поиграл за "Интер", а уже потом перешел в "Манчестер Сити". Он завершил карьеру два года назад, а его последним клубом была команда из Сан-Марино.

Летом 2006-го "Интер" не пожалел 6,8 миллиона евро "Монако" за многообещающего латераля. В итоге Майкон защищал цвета "Интера" до лета 2012-го, пока не перешел в "Сити" за скромные 3,75 миллиона. В Англии бразилец надолго не задержался, уже через год на правах свободного агента перейдя в "Рому" (и снова здравствуйте).

С "Манчестер Сити" Майкон за год ничего не выиграл, а в "Интере" его наследие велико: четыре скудетто, три Суперкубка и два Кубка Италии, победа на клубном ЧМ, а также выигрыш Лиги чемпионов 2009/10.

Статистика за "Интер": 249 матчей, 20 голов;

Статистика за "Манчестер Сити": 13 матчей.

Патрик Виейра (46 лет, завершил карьеру)

Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции ассоциируется у большинства болельщиков с лондонским "Арсеналом", которому он посвятил девять лет карьеры. Однако играл полузащитник и за другие клубы, включая "Интер" и "Манчестер Сити".

Летом 2006-го "Интер" выкупил уже 30-летнего Виейра у "Ювентуса" за 9,5 миллиона евро. До января 2010-го он выступал за нерадзурри, а оттуда бесплатно уехал в Манчестер. В составе горожан Патрик отыграл полтора года, после чего завершил карьеру.

В составе "Интера" Виейра четыре раза выиграл Серию А, а еще два раза завоевал Суперкубок Италии. Вернувшись в Англию, но уже в Манчестер, Патрик помог завоевать клубу один Кубок Англии.

Статистика за "Интер": 91 матч, 9 голов;

Статистика за "Манчестер Сити": 46 матчей, 6 голов.

Марио Балотелли (32 года, "Сьон")

Некогда один из главных талантов итальянского футбола сейчас выступает в чемпионате Швейцарии. Недавно нападающий посещал миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов, решив воочию понаблюдать за противостоянием двух своих бывших клубов. Теперь в финале он может сделать то же самое, ведь он играл и за "Манчестер Сити".

С 16 лет Балотелли уже был в главной команде "Интера". Летом 2010-го миланцы продали его в "Сити" за 29,5 миллиона евро. Там он провел два с половиной года. После этого скандально известный форвард сменил еще восемь команд, но ни в "Интер", ни в "Манчестер Сити" уже не возвращался.

В составе "Интера" Балотелли трижды становился чемпионом Италии, а по одному разу выигрывал Кубок, Суперкубок и Лигу чемпионов. В стане "Сити" он завоевал чемпионство, стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Статистика за "Интер": 86 матчей, 28 голов;

Статистика за "Манчестер Сити": 80 матчей, 30 голов.

Фото: IMDb (1), ФК "Манчестер Сити" (2,7), BeSoccer (3), Goal.com (4), Onze Mondial (5), Le Figaro (6)©️