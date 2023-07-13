Тактика, проблески и ошибки. Выводы по матчу "Астана" - "Динамо" в Лиге чемпионов

"Астана" не сумела порадовать своих болельщиков в первом матче стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо" (1:1). В домашней игре подопечные Григория Бабаяна рассчитывали явно на большее. Корреспондент Vesti.kz разобрал прошедшую встречу и подметил важные детали перед ответной игрой.

Матч на "Астана Арене" не был простым для обеих сторон. Труднопереносимую жару всерьез испытали на себе даже обычные зрители, не говоря о футболистах, которые отдавали все силы на поле при такой атмосфере. Но у хозяев все же было важное преимущество, ведь свыше 27 тысяч болельщиков гнали их вперед.

И в самом начале матча "Астана" действительно показывала отличный футбол. Во-первых, у команды Бабаяна работал агрессивный прессинг, за счет которого футболисты вынуждали ошибаться гостей на собственной половине поля. Во-вторых, самому "Динамо", как и большинству приезжих команд из зарубежья, необходимо было время, чтобы адаптироваться под особенности искусственного газона "Астана Арены". Все это выливалось в многочисленные ошибки в передачах и практически полном отсутствии эффективных выходов из обороны в атаку со стороны динамовцев.

"Астана" старалась навязать агрессивную манеру игры с высокими флангами, и именно Михаил Габышев с Яном Вороговским обращали на себя большое внимание защитников "Динамо". В центре, как обычно, курсировал Абат Аймбетов, но вот на флангах активность Габышева и Вороговского была не ниже, а может и выше, чем у Марина Томасова и Фабьена Уреги. Но это, опять-таки, в первые минуты матча.

Очень мощно вошел в игру Алекса Аманович. Он самоотверженно вступал в единоборства, не боялся высоко встречать и прессинговать соперников, и даже сам для себя создавал таким образом моменты. Являясь универсальным по своим качествам игроком обороны, македонец как обычно здорово подключался к атакам и распределял силы на всю дистанцию, успевая возвращаться назад.

Гол Аймбетова на 11-й минуте встречи был закономерен. Возможно, это не самый явный голевой момент в матче, однако в этой ситуации форвард действительно проявил себя в лучшем свете. После этого гола в голову приходило два сценария: либо "Астана" продолжит давить и забьет еще, либо "Динамо" встряхнется и начнет отвечать своими выпадами. На тот момент в первый сценарий верилось больше.

На 16-й минуте Габышев получил травму - его вынужденно заменили на Камо Оганесяна. Уже второй раз за несколько месяцев Михаил был заменен в ходе первого тайма на "Астана Арене". Впервые это произошло в матче за сборную Казахстана против Дании (3:2). Но если национальной команде без Габышева справиться удалось, то клуб зацепил лишь ничью.

Опытный армянский защитник Оганесян имеет достаточно богатый еврокубковый опыт на фоне большинства партнеров по команде. Он старался быть активным, и часто забегал вперед с полуфланга, находясь в штрафной площадке между Аймбетовым и Томасовым. Однако свои моменты Камо не реализовал. Можно вспомнить гол, забитый с офсайда, но также момент, когда в концовке встречи он получил мяч в штрафной, но не стал брать инициативу на себя и бить с убойного расстояния.

На противоположной бровке активничал Вороговский, однако в большей степени оказывался на самом краю, поэтому функции с тем же Оганесяном, несмотря на параллельные позиции, разнились. От Яна была отдача, с трибун было заметно желание, но не все его идеи были выполнены и доведены до ума. Несмотря на проблески в игре, это был не лучший матч одного из лидеров сборной и новичка "Астаны".

Концовку первого тайма гости забрали, причем явно. Было несколько опасных выстрелов, в том числе из-за пределов штрафной площадки. Особо хочется отметить момент выхода один на один, когда критикуемый фанатами "Астаны" Йосип Чондрич спас команду после удара Усмана Камара. На самом деле, уходя на перерыв при счете 1:0, игроки "Астаны" должны были быть довольны, ведь у соперников действительно были серьезные моменты, чтобы отыграться.

Во втором тайме футболисты грузинского клуба сразу обозначили свои цели. Дальний удар на первых минутах дал об этом знать. Игра на некоторое время выровнялась, но в итоге футболисты "Динамо" добились своего. На 57-й минуте ключевым эпизодом стал момент, когда Имран Улад Омар оказался один на линии штрафной, и партнер без труда доставил ему мяч низом. В ту секунду Душан Йованчич понял, что это не опекаемый игрок "отклеился" от него, а он сам оставил его в одиночестве.

В итоге Улад Омар нанес не самый плотный удар со среднего расстояния, и Чондрич с ним должным образом не справился. Мяч отлетел к Габриэлю Сигуа, и тот уже не имел права промахнуться с близкого расстояния - 1:1.

После этого "Астана", подгоняемая родными трибунами, начала атаковать с усиленным акцентом. Но ничего толкового добиться не удалось даже с выходом Дембо Дарбо. И задумка с дуэтом Вороговского и Тимура Досмагамбетова, двух номинальных левых латералей, которые действовали сообща на протяжении 15 минут, ни к чему не привела. А у Эльхана Астанова, вышедшего на поле на 88-й минуте, времени проявить себя уже не было.

Можно сказать, что в центре поля от игроков "Астаны" не доставало агрессии. Макс Эбонг в этом плане был прямолинеен и продвижений мяча с его стороны было не так много. Вероятно, что даже глубинный разыгрывающий Аслан Дарабаев, при условии выхода в стартовом составе, выдал бы больший объем обостряющих действий. Но это лишь предположения.

От фланговых атакующих Уреги и Томасова болельщики в праве ждать большего. Пока голевыми действиями француз не выделяется, а хорват серьезно уступает своей результативности прошлых лет. Но даже несмотря на возраст, от Марина создавалось больше креативных действий, чем от Уреги, который ограничивался стандартными решениями на чужой половине поля, в основном делясь мячом с ближайшими партнерами.

Лучшим действием Томасова, вероятно, был удар в компенсированное время матча, когда он, отыгравшись с Йованчичем, из-за пределов штрафной крутил в дальнюю девятку. Если бы удар получился чуть точнее, то Георгий Лория ничем бы своей команде не помог.

Для Йованчича это тоже один из лучших моментов за все 90 минут игры. Он много раз оказывался в центре внимания, но многочисленные ошибки не позволяли оценивать его игру высоко. Плюс его ошибка в моменте с пропущенным голом стала одной из ключевых.

Другие два футболиста, о которых мы ничего не сказали - это Абзал Бейсебеков и Вараздат Ароян. Грубых ошибок они не совершали, но и каких-то подвигов с их стороны не было. Вероятно, что уже скоро позицию, которую занимал Абзал, застолбит за собой новичок столичных Александр Марочкин. То же самое касается позиции в центре поля, где вместо Йованчича может действовать Степан Лончар.

Ответный матч обещает быть непростым. Все-таки в гостях казахстанские клубы никогда не славились своей стабильностью, и в основном их называют домашними командами. Игра в Тбилиси на 50-тысячном стадионе - то еще зрелище, тем более в Грузии футбол сейчас переживает настоящий бум. Этому поспособствовал как прогресс суперзвезды Хвичи Кварацхелии, так и успешное выступление молодежной сборной на Евро.

В домашнем матче "Астана" превзошла соперников по общему количеству ударов и времени в атаке. Но на табло все равно паритет, и это ключевой фактор для "Динамо". В гостях семикратным чемпионам Казахстана уже нельзя транжирить собственные моменты, а в обороне играть нужно будет еще более слаженно, хотя и вчерашний уровень в защите нельзя назвать откровенно слабым или неудовлетворительным.

Бабаяну стоит как можно скорее ввести новичков в состав, чтобы через неделю они уже могли в полной мере помогать команде. Также стоит задуматься об усилении нападения в ходе матча номинальными футболистами атаки, и мы сейчас говорим не о позиции центрфорварда. Необходимо усиление флангов, так как игру того же Уреги трудно назвать эффективной, особенно на полной дистанции. И если убирать с поля француза, то логичным выглядит замена не на Досмагамбетова или Вороговского, а на другого атакующего игрока. Тем более варианты есть - Астанов либо Станислав Басманов.

Отметим, что до следующей среды футболисты "Астаны" будут готовиться к матчу без отвлекающих факторов. Никаких запланированных матчей на этот период нет. Поэтому весь тренировочный процесс можно и нужно уделять подготовке ко второй части противостояния с тбилисским клубом. Настраиваться на эту встречу нужно как на важнейшую в сезоне, потому что вылет во второй раунд Лиги конференций - событие удручающее, пусть и не катастрофичное. А вот пройдя во второй отборочный раунд Лиги чемпионов - команда будет чувствовать себя в относительной безопасности. Почему - мы объясняли здесь.

Напомним, что ответный матч пройдет в Тбилиси в среду, 19 июля.

Фото: ФК "Астана"©️

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