Лондонский "Арсенал" представил заявку для участия в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Главный тренер "канониров" Микель Артета не включил в список Габриэля Жезуса. Бразилец не играет за "Арсенал" с января, когда он получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию.

В то же время в заявку "Арсенала" попал 15-летний полузащитник Макс Доуман, который может стать самым молодым дебютантом в истории Лиги Чемпионов.

Состав "Арсенала" на Лигу чемпионов

В списке оказались летние новички "канониров": Кепа Аррисабалага, Кристиан Москера, Пьеро Инкапье, Кристиан Нергор, Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Нони Мадуэке и Виктор Дьекереш.

Полностью заявка "Арсенала" выглядит так:

Давид Райя, Кепа Аррисабалага, Томми Сетфорд;Уильям Салиба, Кристиан Москера, Бен Уайт, Пьеро Инкапье, Габриэл, Юрриен Тимбер, Риккардо Калафиори;Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Кристиан Норгор, Леандро Троссард, Нони Мадуэке, Микель Мерино, Кай Хаверц, Мартин Субиманди, Деклан Райс, Макс Доуман;Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Виктор Дьокереш.Соперники "Арсенала" на общем этапе Лиги чемпионов

По итогам жеребьевки команде Артеты попались следующие соперники:

Дома

"Бавария" (Германия)"Атлетико" (Испания)"Олимпиакос" (Греция)

В гостях

"Интер" (Италия)"Брюгге" (Бельгия)"Славия" (Чехия)"Атлетик" (Испания)

"Арсенала" сыграет с "Кайратом" в заключительном туре общего этапа ЛЧ. Матч состоится 29 января 2026 года и пройдет на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов





Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины.

Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковым матчах за выход в плей-офф.