Суперкомпьютер выбрал неожиданного фаворита на победу в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер Opta признал лондонский "Арсенал" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

После завершения второго тура группового этапа искусственный интеллект (ИИ) оценил шансы "канониров" на завоевание титула в 18,09 процента. На втором месте рейтинга оказался "Ливерпуль" с показателем 14,70 процента, замыкает тройку фаворитов французский "Пари Сен-Жермен" — 13,96 процента.

Под руководством Микеля Артеты лондонцы стартовали в турнире уверенно: в стартовом туре они обыграли испанский "Атлетик" из Бильбао со счётом 2:0 на выезде, а во втором дома разобрались с греческим "Олимпиакосом" с таким же результатом. Сейчас "Арсенал" идёт на пятом месте с максимальным количеством очков.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ. В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили миланский "Интер" со счётом 5:0.

Финальный матч нынешнего розыгрыша состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште (Венгрия). Победитель турнира получит прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года.