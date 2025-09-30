Суперкомпьютер аналитического портала Opta Analyst представил прогноз на матч Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Вторая игра общего этапа состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе "Центральный" в Алматы.

По данным Opta Analyst, шансы "Кайрата" на сенсацию в матче с мадридским "Реалом" оцениваются всего в 7,9 процента. Для гостей из Испании прогноз куда оптимистичнее - вероятность их победы достигает 82,1 процент, тогда как ничья получила лишь десять процентов.

Напомним, в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Марсель" (2:1), а "Кайрат" в Португалии уступил лиссабонскому "Спортингу" (1:4).