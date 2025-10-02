Стало известно, с кем нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе обменялся футболками после матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Оказалось, что счастливым обладателем "трофея" стал полузащитник "черно-желтых" Георги Зария.

Супруга футболиста Тео Инасаридзе опубликовала фотографии сына с Мбаппе и его футболкой.





Сам Зария прокомментировал свой дебют в Лиге чемпионов.

"Дебют в Лиге чемпионов против "Реала". Мечты сбываются. Спасибо болельщикам за поддержку", - написал футболист в соцсетях.





Матч "Кайрат" - "Реал" состоялся 30 сентября в Алматы и завершился со счётом 5:0 в пользу гостей. В той игре Мбаппе оформил хет-трик.