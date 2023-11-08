Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов после четвертого тура группового этапа. Ими стали английский "Манчестер Сити" и немецкий "РБ Лейпциг", сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" - 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (23-я минута с пенальти, 51-я), а также отличился Фил Фоден (45+1-я). У гостей на 53-й минуте был удален Сандро Лаупер.

"РБ Лейпциг" разобрался в гостях с сербской "Црвеной Звездой" - 2:1. У победителей забивали Хави Симонс (8-я минута) и Лои Опенда (77-я). Хозяева поля один мяч отыграли благодаря автоголу Беньямина Хенрихса (81-я).

Как итог, "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" вышли в плей-офф ЛЧ, набрав 12 и 9 очков соответственно. Более подробно с турнирным положением команд в квартете G можно ознакомиться здесь.

В пятом туре, 28 ноября, сыграют "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг", "Янг Бойз" - "Црвена Звезда".

Напомним результаты других игр четвертого тура:

Группа E

"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0

"Атлетико" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 6:0

Группа F

"Боруссия Дортмунд" - "Ньюкасл" (Англия) - 2:0

"Милан" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1

Группа H

"Шахтер" (Украина) - "Барселона" (Испания) - 1:0

"Порту" (Португалия) - "Антверпен" (Бельгия) - 2:0