Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 07:47
©rabstol.net

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов после четвертого тура группового этапа. Ими стали английский "Манчестер Сити" и немецкий "РБ Лейпциг", сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" дома обыграл швейцарский "Янг Бойз" - 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (23-я минута с пенальти, 51-я), а также отличился Фил Фоден (45+1-я). У гостей на 53-й минуте был удален Сандро Лаупер.

"РБ Лейпциг" разобрался в гостях с сербской "Црвеной Звездой" - 2:1. У победителей забивали Хави Симонс (8-я минута) и Лои Опенда (77-я). Хозяева поля один мяч отыграли благодаря автоголу Беньямина Хенрихса (81-я).

Как итог, "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" вышли в плей-офф ЛЧ, набрав 12 и 9 очков соответственно. Более подробно с турнирным положением команд в квартете G можно ознакомиться здесь.

В пятом туре, 28 ноября, сыграют "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг", "Янг Бойз" - "Црвена Звезда".

Напомним результаты других игр четвертого тура:

Группа E

"Лацио" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 1:0
"Атлетико" (Испания) - "Селтик" (Шотландия) - 6:0

Группа F

"Боруссия Дортмунд" - "Ньюкасл" (Англия) - 2:0
"Милан" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1

Группа H

"Шахтер" (Украина) - "Барселона" (Испания) - 1:0
"Порту" (Португалия) - "Антверпен" (Бельгия) - 2:0

Метки:
Манчестер Сити Лига чемпионов РБ Лейпциг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:20
Лига чемпионов
Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ
Сегодня , 08:03
Лига чемпионов
Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:47
Лига чемпионов
Стали известны первые участники плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня , 07:30
Лига чемпионов
Победа со счетом 6:0 зафиксирована в матче "Атлетико" в Лиге чемпионов
Сегодня , 07:11
Лига чемпионов
Волевой победой закончился матч "Милана" и ПСЖ в Лиге чемпионов
Сегодня , 01:58
Лига чемпионов
Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге чемпионов
Вчера , 20:00
Лига чемпионов
Анчелотти назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов
Вчера , 18:10
Лига чемпионов
Гвардиола рассказал об атмосфере в "Манчестер Сити" перед матчем Лиги чемпионов
Вчера , 12:44
Лига чемпионов
Хави назвал идеальный сценарий для "Барселоны" в Лиге чемпионов
6 ноября, 22:59
Лига чемпионов
"Манчестер Сити" рискует остаться без Холанда на матч Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»