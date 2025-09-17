"Спортинг" понёс потерю на матч с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Голкипер "Спортинга" Руй Силва получил травму пальца и может пропустить первый матч команды в Лиге чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в ночь с четверга на пятницу (18-19 сентября) в Лиссабоне и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

По данным A BOLA, тренер Руй Боржес остаётся в ожидании относительно возможного восстановления травмированных игроков. Если Силва не восстановится к игре, место в воротах займёт Жуан Виржиния.



На финальной стадии восстановления находятся Хидэмаса Морита и Усман Дьоманде. Они пока не присоединились к основному составу, но есть перспективы, что смогут получить игровое время с лавки. Также вне игры остаётся Жени Катаму, продолжающий индивидуальную программу восстановления, что открывает дорогу к стартовому составу для Жеовани Кенды в атаке.

С учётом текущих кадровых проблем, Руй Боржес вызвал трёх молодых игроков из академии для работы с основной командой:

Лукаc Тайбо — ключевой защитник команды B;

Сальвадор Блопа — забил решающий гол в последнем туре Лиги 2;

Рафаэл Нел — регулярно играет за молодёжный состав и отличился голом в недавнем матче.

Эти молодые футболисты смогут поддержать команду и получить шанс проявить себя на высоком уровне.