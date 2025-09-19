Лига чемпионов
Соперники "Кайрата" устроили триллер и разгром в Лиге чемпионов

Соперники "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" и датский "Копенгаген" провели свои первые матчи первого тура, сообщают Vesti.kz. "Брюгге" разгромил французский "Монако", а "Копенгаген" сыграл вничью с немецким "Байером".

На стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге бельгийский клуб при поддержке родных трибун уверенно разобрал соперника - 4:1.

Хозяева решили исход ещё до перерыва: на 32-й минуте Николо Трезольди открыл счёт, спустя семь минут Рафаэль Оньедика удвоил преимущество, а вскоре Ханс Ванакен довёл дело до разгрома.

Во втором тайме Мамаду Диахон сделал счёт 4:0, и только в компенсированное время Ансу Фати сумел отквитать один мяч, избежав для "Монако" сухого поражения.

"Копенгаген" и "Байер" выдали зрелищную ничью в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе "Паркен" в столице Дании команды устроили настоящую драму, завершив матч со счётом 2:2.

Счёт уже на девятой минуте открыл Джордан Ларссон, точным ударом выведший хозяев вперёд. После перерыва напряжение только росло: на 82-й минуте Алехандро Гримальдо со штрафного восстановил равновесие, но вскоре Роберт вернул "Копенгагену" лидерство.

Однако победа ускользнула в добавленное время - на 90+2-й минуте защитник Пантелис Хацидиакос срезал мяч в собственные ворота, подарив "Байеру" ничью.

Напомним, "Копенгаген" сыграет с "Кайратом" на своем поле 26 ноября. Игра пройдет в рамках пятого тура общего этапа.

20 января 2026 года алматинцы примут "Брюгге" дома в матче предпоследнего, седьмого тура.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

