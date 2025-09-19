Соперники "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" и датский "Копенгаген" провели свои первые матчи первого тура, сообщают Vesti.kz. "Брюгге" разгромил французский "Монако", а "Копенгаген" сыграл вничью с немецким "Байером".

На стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге бельгийский клуб при поддержке родных трибун уверенно разобрал соперника - 4:1.

Хозяева решили исход ещё до перерыва: на 32-й минуте Николо Трезольди открыл счёт, спустя семь минут Рафаэль Оньедика удвоил преимущество, а вскоре Ханс Ванакен довёл дело до разгрома.

Во втором тайме Мамаду Диахон сделал счёт 4:0, и только в компенсированное время Ансу Фати сумел отквитать один мяч, избежав для "Монако" сухого поражения.

"Копенгаген" и "Байер" выдали зрелищную ничью в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе "Паркен" в столице Дании команды устроили настоящую драму, завершив матч со счётом 2:2.



Счёт уже на девятой минуте открыл Джордан Ларссон, точным ударом выведший хозяев вперёд. После перерыва напряжение только росло: на 82-й минуте Алехандро Гримальдо со штрафного восстановил равновесие, но вскоре Роберт вернул "Копенгагену" лидерство.

Однако победа ускользнула в добавленное время - на 90+2-й минуте защитник Пантелис Хацидиакос срезал мяч в собственные ворота, подарив "Байеру" ничью.

Напомним, "Копенгаген" сыграет с "Кайратом" на своем поле 26 ноября. Игра пройдет в рамках пятого тура общего этапа.

20 января 2026 года алматинцы примут "Брюгге" дома в матче предпоследнего, седьмого тура.