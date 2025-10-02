Лондонский "Арсенал" обыграл греческий "Олимпиакос" в матче второго тура Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча общего этапа состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Уже на 12-й минуте Габриэл Мартинелли открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны гостей. А окончательную точку в компенсированное время поставил Букайо Сака, закрепив превосходство "канониров".

После этой победы "Арсенал" набрал шесть очков и закрепился среди лидеров этапа, в то время как "Олимпиакос" с одним очком остаётся внизу таблицы.

Следующие матчи пройдут 21 октября: "Арсенал" примет мадридский "Атлетико", а "Олимпиакос" сыграет на выезде против "Барселоны".

Отметим, что "Арсенал" и "Олимпиакос" являются соперниками "Кайрата". Греки сыграют с "желто-черными" в Алматы рамках шестого тура. Матч пройдет 9 декабря. "Арсенал" в восьмом туре примет алматинцев в Лондоне. Встреча пройдет 28 января 2026 года.