Миланский "Интер" с победы начал общий этап Лиги чемпионов-2025/26, обыграв на выезде амстердамский "Аякс" со счётом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Амстердаме и прошёл под диктовку гостей. Главным героем встречи стал Маркус Тюрам - француз оформил дубль, отличившись на 42-й и 47-й минутах.

В обоих голах ему ассистировал Хакан Чалханоглу, организовавший ключевые атаки команды Кристиана Киву.

Во втором туре 30 сентября "Интер" сыграет дома с пражской "Славией", а "Аякс" в тот же день отправится в гости к марсельскому "Олимпику".

Напомним, "Интер" является соперником "Кайрата" в текущем розыгрыше турнира. Команды сыграют в рамках четвертого тура на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Встреча пройдет 5 ноября.