Главный тренер тбилисского "Динамо" Георгий Чиабришвили прокомментировал предстоящие матчи с "Астаной" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Crystalsport.ge.

Я буду доволен результатом жеребьевки, если мы преодолеем этот этап. Прежде чем подробно познакомиться с соперником, на первый взгляд, можно сказать, что это исторически хорошая команда, которая стала чемпионом Казахстана и до сих пор находится на первом месте. В "Астане" много игроков национальной сборной, это опытная команда.