Соперник "Астаны" по Лиге чемпионов сделал заявление

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Сегодня 12:23
©ФК "Динамо" Тбилиси

Главный тренер тбилисского "Динамо" Георгий Чиабришвили прокомментировал предстоящие матчи с "Астаной" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Crystalsport.ge.

Я буду доволен результатом жеребьевки, если мы преодолеем этот этап. Прежде чем подробно познакомиться с соперником, на первый взгляд, можно сказать, что это исторически хорошая команда, которая стала чемпионом Казахстана и до сих пор находится на первом месте. В "Астане" много игроков национальной сборной, это опытная команда.

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля, а ответные - 18/19 июля.

Соперник "Астаны" в Лиге чемпионов: старые знакомые Аймбетова и 110 тысяч фанатов на арене

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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