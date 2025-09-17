В "Елимае" помимо фееричной игры Галымжана Кенжебека эффективно заиграл и другой атакующий футболист - Иван Свиридов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как один из самых многообещающих форвардов страны вернулся в сборную Казахстана и сверкает в КПЛ.

В первой части сезона Свиридов рассматривался исключительно как опция для замены в "Елимае", и в атаке Андрей Карпович использовал других игроков, в частности, легионеров.

Но лето стало периодом серьёзных изменений для клуба из Восточного Казахстана. Состав команды стал больше акцентирован под местных футболистов и Свиридов оказался одним из тех, кто своим шансом воспользовался.

Первой вспышкой Свиридова был июль - он забивал три матча подряд, поразив ворота "Тобола", "Улытау" и "Жениса". В августе Иван выдал искристый матч с "Кайратом" и стал одним из тех, кто вдохновил "Елимай" на грандиозный камбэк, забив один из трех голов семейской команды.

В том же матче Свиридов получил красную карточку, повздорив с соперниками. За эти эмоции Карпович даже извинился лично на пресс-конференции.

Но безумная вовлеченность, работоспособность, нацеленность на ворота - это именно те качества, которые и отличают Свиридова сейчас и делают его одним из самых опасных форвардов во всей лиге.

Это же сподвигло главного тренера сборной Казахстана Али Алиева вернуть его в национальную команду. Да, это скорее был некоторый аванс, но то же время, правильная мотивация для игрока. Все-таки в атаке конкуренция высочайшая и сам факт присутствия в сборной уже позитивный сигнал для игрока.

Сентябрь Свиридов начал отлично, вновь забив гранду. На этот раз "Елимай" снова забил три мяча, но победить "Астану" не удалось, хотя Иван вместе с Галымжаном Кенжебеком очень старались. В частности, Свиридов оформил гол и ассист.

Если ранний Свиридов больше искал пространство и пытался воспользоваться своей скоростью, то сейчас он трансформируется в классического нападающего штрафной. Хорошо чувствует голевые моменты, работает без мяча и много уводит на себя защитников ради маневров того же Галымжана Кенжебека.

На данный момент у Свиридова шесть голов в 22 матчах КПЛ. Его лучший показатель - семь голов за "Шахтёр" в сезоне-2023. Сейчас у 23-летнего игрока есть хорошие шансы превзойти свой показатель результативности и в какой-то степени выйти на новый уровень.

Фото: КФФ©