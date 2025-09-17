Лига чемпионов
Сегодня 07:10

Снёс грандов КПЛ и вернулся в сборную. Как в "Елимае" засверкал молодой форвард

©Иван Свиридов. Фото: ФК "Елимай"©

В "Елимае" помимо фееричной игры Галымжана Кенжебека эффективно заиграл и другой атакующий футболист - Иван Свиридов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как один из самых многообещающих форвардов страны вернулся в сборную Казахстана и сверкает в КПЛ.

В первой части сезона Свиридов рассматривался исключительно как опция для замены в "Елимае", и в атаке Андрей Карпович использовал других игроков, в частности, легионеров.

Но лето стало периодом серьёзных изменений для клуба из Восточного Казахстана. Состав команды стал больше акцентирован под местных футболистов и Свиридов оказался одним из тех, кто своим шансом воспользовался.

Первой вспышкой Свиридова был июль - он забивал три матча подряд, поразив ворота "Тобола", "Улытау" и "Жениса". В августе Иван выдал искристый матч с "Кайратом" и стал одним из тех, кто вдохновил "Елимай" на грандиозный камбэк, забив один из трех голов семейской команды.

В том же матче Свиридов получил красную карточку, повздорив с соперниками. За эти эмоции Карпович даже извинился лично на пресс-конференции.

Но безумная вовлеченность, работоспособность, нацеленность на ворота - это именно те качества, которые и отличают Свиридова сейчас и делают его одним из самых опасных форвардов во всей лиге.

Это же сподвигло главного тренера сборной Казахстана Али Алиева вернуть его в национальную команду. Да, это скорее был некоторый аванс, но то же время, правильная мотивация для игрока. Все-таки в атаке конкуренция высочайшая и сам факт присутствия в сборной уже позитивный сигнал для игрока.

Сентябрь Свиридов начал отлично, вновь забив гранду. На этот раз "Елимай" снова забил три мяча, но победить "Астану" не удалось, хотя Иван вместе с Галымжаном Кенжебеком очень старались. В частности, Свиридов оформил гол и ассист.

Если ранний Свиридов больше искал пространство и пытался воспользоваться своей скоростью, то сейчас он трансформируется в классического нападающего штрафной. Хорошо чувствует голевые моменты, работает без мяча и много уводит на себя защитников ради маневров того же Галымжана Кенжебека.

На данный момент у Свиридова шесть голов в 22 матчах КПЛ. Его лучший показатель - семь голов за "Шахтёр" в сезоне-2023. Сейчас у 23-летнего игрока есть хорошие шансы превзойти свой показатель результативности и в какой-то степени выйти на новый уровень.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →