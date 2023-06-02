Скандал разгорелся вокруг главного рефери финала Лиги чемпионов. Подробности

Присутствие футбольного арбитра Шимона Марциняка на мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, встревожило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщают Vesti.kz.

По информации Onet.pl, Марциняк выступил на конференции в качестве спикера. Его участие в данном мероприятии подверглось критике со стороны антирасистского объединения "Никогда больше".

Не секрет, что УЕФА очень серьезно относится к таким вопросам и не хочет, чтобы спорт каким-либо образом ассоциировался с политикой. УЕФА продолжает следить за ситуацией.

А вот как на это отреагировал сам Марциняк:

"Будучи международным футбольным арбитром на протяжении многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к окружающим и хочу передать эти высочайшие ценности другим. Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, которые проявляются в матчах с моим участием. Я всегда говорю "остановите ненависть" и буду пропагандировать, что самое главное - быть хорошим человеком".

Напомним, что поляк Марциняк был назначен главным арбитром на финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером", который пройдет 10 июня в Стамбуле.

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