Скандал разгорелся вокруг главного рефери финала Лиги чемпионов. Подробности

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Присутствие футбольного арбитра Шимона Марциняка на мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менценом, встревожило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщают Vesti.kz.

По информации Onet.pl, Марциняк выступил на конференции в качестве спикера. Его участие в данном мероприятии подверглось критике со стороны антирасистского объединения "Никогда больше".

Не секрет, что УЕФА очень серьезно относится к таким вопросам и не хочет, чтобы спорт каким-либо образом ассоциировался с политикой. УЕФА продолжает следить за ситуацией.

А вот как на это отреагировал сам Марциняк:

"Будучи международным футбольным арбитром на протяжении многих лет, я всегда ставил на первое место честную игру и уважение к окружающим и хочу передать эти высочайшие ценности другим. Я всегда отмежевываюсь от проявлений расизма, антисемитизма и нетерпимости, которые проявляются в матчах с моим участием. Я всегда говорю "остановите ненависть" и буду пропагандировать, что самое главное - быть хорошим человеком".

Напомним, что поляк Марциняк был назначен главным арбитром на финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером", который пройдет 10 июня в Стамбуле.

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Метки:
Лига чемпионов Манчестер Сити Интер УЕФА

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