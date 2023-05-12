Шевченко не стал списывать со счетов "Милан" в Лиге чемпионов после поражения от "Интера"

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Сегодня 19:18
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Бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко, высказал мнение о том, что команда Стефано Пиоли все еще имеет шанс изменить исход противостояния с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче полуфинала "черно-синие" одержали победу со счетом 2:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Милан" уступил "Интеру" в психологическом плане. В первом тайме они никак не могли включиться в игру, во втором, внеся некоторые изменения и выйдя на поле с более верным настроем, им удалось кое-что показать.

Конечный результат этого матча в пользу "нерадзурри", но, на мой взгляд, "дьяволы" все еще могут отыграться в ответной встрече", - цитирует Шевченко IlMilanista.it.

Второй матч полуфинала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" пройдет в ночь на 17 мая на стадионе "Сан Сиро" в Милане.

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Метки:
Лига чемпионов Милан ФК Интер Шевченко Андрей

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