"Шахтер" впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов без легионеров

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 09:40
©shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" вышел на поле украинским составом. Как сообщается на сайте клуба, это произошло впервые в истории.

При этом доигрывать всю встречу без легионеров клуб не стал. На 88-й минуте на замену вышли хорват Невен Джурасек и форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре.

Напомним, "Реал" обыграл "Шахтер" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1. После трех туров мадридский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу F с девятью очками. "Шахтер" занимает второе место, набрав четыре балла. 

В следующем туре ЛЧ "Шахтер" вновь встретится с "Реалом". Матч состоится 11 октября.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Шахтер Донецк Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:21
Лига чемпионов
Месси обновил рекорд в Лиге чемпионов
Сегодня , 09:40
Лига чемпионов
"Шахтер" впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов без легионеров
Сегодня , 09:09
Лига чемпионов
Разгромная победа "Боруссии" в ЛЧ привела к отставке главного тренера
Сегодня , 08:25
Лига чемпионов
Безудержный Холанд, успех "Челси" и первая потеря ПСЖ . Результаты матчей Лиги чемпионов
Вчера , 12:54
Лига чемпионов
Крах в матче Лиги чемпионов. "Аякс" потерпел самое крупное поражение за 58 лет
Вчера , 08:41
Лига чемпионов
Быстрый гол и пенальти Салаха. "Ливерпуль" одержал вторую подряд победу в ЛЧ
Вчера , 08:08
Лига чемпионов
"Я зол". Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство после поражения в Лиге чемпионов
Вчера , 07:52
Лига чемпионов
"Бавария" разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов
16 сентября, 13:10
Лига чемпионов
Болельщики "Порту" напали на своего тренера после матча Лиги чемпионов
15 сентября, 20:39
Лига чемпионов
Полузащитник "Манчестер Сити" признан игроком недели в Лиге чемпионов
© 2008 - 2022 ТОО «EML»