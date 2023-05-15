Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга сможет принять участие в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги против "Хетафе" (1:0), 20-летний француз получил повреждение левого колена и был заменен на 84-й минуте.

По информации журналиста COPE Аранча Родригеса, медицинские обследования исключили серьезную травму полузащитника.

Камавинга имеет легкое растяжение связок коленного сустава. Сообщается, что у него не должно быть проблем с участием во встрече с "Манчестер Сити" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов в среду (первая игра закончилась со счетом 1:1).

В текущем сезоне Камавинга провел 53 матча за "Реал", отдал 2 голевых паса и получил 11 желтых карточек.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Реал" пройдет в ночь на 18 мая. В первой встрече была зафиксирована ничья.

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