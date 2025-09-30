Сайт Sportskeeda.com представил собственный прогноз на матч общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом", который состоится в Алматы 30 сентября, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат", занимающий второе место в таблице Премьер-Лиги и отстающий всего на одно очко от лидера - "Астаны", во вторник постарается сотворить клубную историю в матче против звёздного мадридского "Реала".

Что касается "сливочных", то они потерпели самое крупное поражение в мадридском дерби со времён разгрома 0:4 в 2015 году, уступив "Атлетико" со счётом 2:5 в матче Ла Лиги в воскресенье.

Это стало жёстким испытанием для нового главного тренера Хаби Алонсо, который до этого привёл испанского гранда к семи победам в семи стартовых матчах сезона во всех турнирах.

Хотя "Кайрат" из Алматы получил крайне сложное испытание, команда будет стремиться проявить свой характер против самого титулованного клуба в истории турнира.

Однако казахстанский коллектив не сопоставим с "Реалом", в составе которого есть целая россыпь игроков мирового уровня на каждой позиции, и мы ожидаем, что хозяева не смогут справиться даже при поддержке своих болельщиков.

Прогноз: "Кайрат" - "Реал" 0:4.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Марсель" (2:1).