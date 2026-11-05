Азербайджанский "Сабах" потерпел разгромное поражение от норвежского "Викинга" в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Гости первыми открыли счёт, однако скандинавская команда перехватила инициативу, забила четыре мяча и не оставила сопернику шансов на успех.

"Сабах" вышел вперёд уже на 11-й минуте. Габонский форвард Орфе Мбина замкнул передачу Умарали Рахмоналиева и поразил ворота хозяев.

Норвежцы ответили на 27-й минуте: Эрик Ботхейм после паса Кристоффера Хёугена восстановил равновесие.

После перерыва "Викинг" окончательно перехватил контроль над игрой. На 69-й минуте Златко Трипич вывел хозяев вперёд, а на 81-й сам выступил в роли ассистента, помогая Хенрику Фальхенеру довести преимущество команды до двух мячей.

В компенсированное время Ботхейм оформил дубль, установив окончательный счёт - 4:1.

В этой встрече принял участие казахстанский вратарь "Сабаха" Стас Покатилов, который вывел команду с кпитанской повязкой.