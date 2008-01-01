Румынский рефери отреагировал на инцидент с расизмом в матче Лиги чемпионов

Румынский арбитр Себастьян Колтеску, обвиненный в расистских высказываниях на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом", объяснил свои слова.



Как утверждает Колтеску, его совершенно не поняли из-за языкового барьера.

"Румынское слово Negru означает "черный". Я вовсе не расист", - приводит слова арбитра Р-Спорт со ссылкой на твиттер издания Get French Football News.



Матч шестого тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Сенегальский игрок "Истанбула" Демба Ба обвинил резервного арбитра в расистских высказываниях.



Обе команды в итоге покинули поле. Позднее "Истанбул" заявил, что игроки решили не возвращаться на поле после того, как тренер Пьер Вебо "подвергся расистской выходке со стороны четвертого судьи".



Встреча будет доиграна с другой судейской бригадой сегодня, 9 декабря.