Румынский рефери отреагировал на инцидент с расизмом в матче Лиги чемпионов

Случилось это в рамках шестого тура.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
1
9 декабря 14:59

Румынский арбитр Себастьян Колтеску, обвиненный в расистских высказываниях на матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом", объяснил свои слова.

Как утверждает Колтеску, его совершенно не поняли из-за языкового барьера.
"Румынское слово Negru означает "черный". Я вовсе не расист", - приводит слова арбитра Р-Спорт со ссылкой на твиттер издания Get French Football News.

Матч шестого тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Сенегальский игрок "Истанбула" Демба Ба обвинил резервного арбитра в расистских высказываниях.

Обе команды в итоге покинули поле. Позднее "Истанбул" заявил, что игроки решили не возвращаться на поле после того, как тренер Пьер Вебо "подвергся расистской выходке со стороны четвертого судьи".

Встреча будет доиграна с другой судейской бригадой сегодня, 9 декабря.

Метки:
Футбол Лига чемпионов ПСЖ
Футбол Лига чемпионов
1
9 декабря 14:59
© 2008 - 2020 ТОО «EML»