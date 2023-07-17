Рубился с "Наполи" и забивал "Сосьедаду". Чем поможет "Астане" новый легионер?

Уже послезавтра, 19 июля, "Астана" проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях у тбилисского "Динамо" (Грузия). В этой встрече помочь казахстанскому клубу сможет и новый легионер - боснийский хавбек Степан Лончар, арендованный у венгерского "Ференцвароша". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о международном и еврокубковом опыте этого футболиста.

О трансфере 26-летнего Лончара было сообщено за день до первого матча с "Динамо". Понятно, что вводить его в состав без адаптации и проведенных тренировок в составе было бы большим риском, поэтому Степан, как и другой новичок Александр Марочкин, в заявку на первую встречу не попали. Она завершилась ничьей 1:1.

Но теперь, спустя неделю, задействовать левоногого полузащитника, у которого довольно богатый еврокубковый опыт, вполне логично. И не удивляйтесь, если босниец появится на поле в старте уже в среду. Ведь любое усиление заточено под важнейшие задачи клуба, а Лига чемпионов - это то, от чего добровольно не отказываются.

Противостояние Лончара и Давида Сильвы

Начнем с того, что Лончар за свою карьеру выступал за хорватские "Нетерванац" и "Риеку", боснийский "Широки Бриег", бельгийский "Кортрейк" и венгерский "Ференцварош". У него 11 матчей за сборную Боснии и Герцеговины, а еще он был в заявке на домашний матч против национальной команды Казахстана (2:2) в сентябре 2021-го. Тогда он со скамейки запасных наблюдал за тем, как Исламбек Куат открыл счет в игре, и еще не подозревал, что через два года они станут одноклубниками.

В еврокубковых матчах Лончар поможет "Астане" за счет своего опыта. На его счету 26 матчей в континентальных турнирах: 22 - в Лиге Европы, еще четыре - в Лиге чемпионов. Летом 2017-го он дебютировал в еврокубках матчем квалификации Лиги Европы с казахстанским "Ордабасы". Тогда боснийский "Широки Бриег", чьи цвета защищал Степан, прошел в следующий раунд - 2:0 (2:0, 0:0), выбив казахстанцев из еврокубков.

В 2019-м Лончар забил первый еврокубковый гол, отличившись в игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского "Абердина". Хорватская "Риека", за которую тогда выступал полузащитник, прошла соперников достаточно уверенно - 4:0 (2:0, 2:0).

Классным получился для Лончара сезон 2020/21. Как вы помните, в тот ковидный год матчи квалификации еврокубков состояли из одной игры. Так "Риека" сумела пробиться в группу Лиги Европы. В третьем раунде квалификации хорваты прошли украинский "Колос" (2:0), а в раунде плей-офф на выезде справились с датским "Копенгагеном" (1:0).

Лончар и компания попали в группу F к "Наполи", "Реалу Сосьедад" и "АЗ Алкмару". "Риека" заняла последнее место в квартете, набрав всего четыре очка. Команде удалось забить шесть мячей в шести матчах, три из которых состоялись при непосредственном участии Лончара. Во втором туре он отметился ассистом в гостевом проигранном матче с "АЗ Алкмар" (1:4), в пятом на выезде забил "Сосьедаду" (2:2), а в шестом дома оформил голевую передачу в компенсированное время, позволив команде обыграть "АЗ Алкмар" и добыть единственную победу в том розыгрыше турнира (2:1).

Вот его гол против "Сосьедада":

Последние два года Лончар выступал в еврокубках в составе венгерского "Ференцвароша", но там он не был твердым игроком стартового состава, зачастую выходя лишь на замену. В прошлом году он принял участие в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с костанайским "Тоболом". Это случилось в домашнем для венгров ответном матче, когда "Ференварош" разгромил "Тобол" со счетом 5:1. В той встрече Степан вышел на замену на 75-й минуте. Всего в составе венгерского клуба он провел десять матчей в еврокубках.

В большей степени Лончар - это полузащитник оборонительного плана. Однако его статистика показывает, что он способен быть полезным для своей команды и в атаке. За счет этого трансфера "Астана" действительно может решить определенные проблемы в центре поля. И, возможно, босниец поможет столичному клубу пробиться во второй отборочный раунд Лиги чемпионов в эту среду.

Напомним, что ответная встреча между "Динамо" и "Астана" состоится в среду, 19 июля, в 22:00 по времени Астаны.

Фото: ФК "Риека"©️