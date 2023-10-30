Рекорд Салаха может остаться в истории Лиги чемпионов навсегда

Форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху удалось вписать свое имя в историю Лиги чемпионов и установить рекорд, который вряд ли кому-нибудь удастся когда-нибудь повторить, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football24.

Случилось это в гостевом матче с шотландским "Рейнджерс" в рамках четвертого тура группы А в ЛЧ сезона-2022/2023. "Ливерпуль" победил со счетом 7:1, а вышедший на замену Салах оформил хет-трик всего за шесть минут - это рекорд, который вряд ли кому-то удастся превзойти.

Вот только "Ливерпуль" не смог отобраться в ЛЧ нынешнего сезона, команда Юргена Клоппа выступает на групповом этапе Лиги Европы и лидирует в квартете E, набрав девять очков после трех туров. Следующую игру она проведет на выезде с "Тулузой" 9 ноября.

31-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его нынешний контракт с "красными" действует до 30 июня 2025 года. Однако не исключается отъезд египтянина в Саудовскую Аравию в следующем году, поскольку он уже получил несколько заманчивых предложений.