Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал игру Килиана Мбаппе против "Милана" в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. Мбаппе вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, не отметившись результативными действиями. У "сливочных" единственный гол с пенальти забил Винисиус Жуниор.

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"В каждой игре у Мбаппе есть явные моменты. То, что у нападающего есть шансы, - хороший знак, но ему не хватает удачи, которая необходима нападающим. Против "Барсы" у него тоже были шансы. Иногда такие ситуации случаются. Он игрок огромного роста, и для него нормально забивать снова", - приводит слова Бутрагеньо AS.

На данный момент "Реал" занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков в четырех матчах. Следующую игру мадридцы проведут на выезде с "Ливерпулем" 27 ноября.