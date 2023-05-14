В "Реале" поделились настроем на ответный матч с "Манчестер Сити" в ЛЧ

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Сегодня 15:38
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Футболист мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился с AS настроем команды на ответный матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Это произошло после победы в матче 34-го тура чемпионата Испании над "Хетафе" (1:0), передает Vesti.kz.

"Сегодня для нас было важно одержать победу, которая позволит нам продолжить позитивную динамику и уверенно сыграть в среду. Победа всегда важна для команды.

Я очень хочу поехать в Манчестер, чтобы победить и выйти в финал. Команда знает, что нужно делать, и мы очень взволнованы и уверены, что это будет прекрасная ночь. У нас есть стремление всегда побеждать. Нам всем нравятся большие события. В среду мы собираемся пойти на все", - отметил Васкес.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" - 1:1. Ответная игра состоится в ночь со среды на четверг (17-18 мая) в 01:00 по времени Астаны.

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Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов

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