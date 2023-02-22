"Реал" выдал мощный камбэк и уничтожил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. При этом хозяева вели с комфортным преимуществом, но позволили сопернику сделать камбэк.

Уже на четвертой минуте Дарвин Нуньес реализовал ассист Мохамеда Салаха и вывел "Ливерпуль" вперед. А на 14-й отличился уже и сам египтянин, воспользовавшись ошибкой вратаря испанцев Тибо Куртуа и удвоив преимущество своей команды.

Однако еще до перерыва "Ливерпуль" растратил все преимущество, позволив "Реалу" сначала сравнять, а потом и выйти вперед.

На 21-й минуте обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема отдал пас на Винисиуса Жуниора, который имел достаточно пространства в штрафной и четко пробил в нижний угол ворот, сократив отставание "Реала". А на 36-й бразильский форвард оформил дубль, когда вратарь "Ливерпуля" Алиссон отбил перед собой мяч. 2:2 - итог первого тайма.

После перерыва вошедший в кураж "Реал" продолжил добивать хозяев. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел испанцев вперед после штрафного.

На 55-й Алиссона заставил капитулировать Бензема. А на 67-й минуте француз оформил дубль и довел счет до неприличного - 5:2.

Ответный матч команды проведут в Мадриде 16 марта. В параллельной встрече "Наполи" на выезде обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:0.

Следить за результатами матчей Лиги чемпионов можно здесь.