"Реал" выдал мощный камбэк и уничтожил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

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Сегодня 03:54
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Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. При этом хозяева вели с комфортным преимуществом, но позволили сопернику сделать камбэк.

Уже на четвертой минуте Дарвин Нуньес реализовал ассист Мохамеда Салаха и вывел "Ливерпуль" вперед. А на 14-й отличился уже и сам египтянин, воспользовавшись ошибкой вратаря испанцев Тибо Куртуа и удвоив преимущество своей команды.

Однако еще до перерыва "Ливерпуль" растратил все преимущество, позволив "Реалу" сначала сравнять, а потом и выйти вперед.

На 21-й минуте обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема отдал пас на Винисиуса Жуниора, который имел достаточно пространства в штрафной и четко пробил в нижний угол ворот, сократив отставание "Реала".  А на 36-й бразильский форвард оформил дубль, когда вратарь "Ливерпуля" Алиссон отбил перед собой мяч. 2:2 - итог первого тайма.

После перерыва вошедший в кураж "Реал" продолжил добивать хозяев. На 47-й минуте Эдер Милитао вывел испанцев вперед после штрафного. 

На 55-й Алиссона заставил капитулировать Бензема. А на 67-й минуте француз оформил дубль и довел счет до неприличного - 5:2. 

Ответный матч команды проведут в Мадриде 16 марта. В параллельной встрече "Наполи" на выезде обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:0.

Следить за результатами матчей Лиги чемпионов можно здесь.

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Метки:
Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов Салах Мохамед

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