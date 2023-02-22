"Реал" вошел в историю после крутого камбэка в Лиге чемпионов

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Сегодня 07:31
©ФК "Реал"

"Реал" добился исторического достижения после победы над "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая встреча команд прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 5:2 в пользу испанского клуба.

По информации Opta Sports, "Реал" стал первой командой в истории, забившей пять голов "Ливерпулю" на "Энфилде" в еврокубковом матче.

Более того, "Ливерпуль" раньше никогда не пропускал даже четыре.

Ответная игра команд состоится в ночь на 16 марта в Мадриде.

Напомним, что в другом матче 1/8 финала "Айнтрахт" дома уступил "Наполи" (0:2).

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Метки:
Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов

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