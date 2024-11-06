"Реал" установил антирекорд, не виданный с 2009 года

"Реал" потерпел неожиданное поражение от "Милана" в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:3.

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По информации OptaJose, "Реал" проиграл подряд две домашние игры, пропустив в каждом из них не менее трех мячей, впервые во всех соревнованиях с мая 2009 года при Хуанде Рамосе (2:6 против "Барселоны" и 1:3 против "Мальорки").

На данный момент "Реал" занимает 17-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков в четырех матчах. Следующую игру подопечные Карло Анчелотти проведут на выезде с "Ливерпулем" 27 ноября.

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