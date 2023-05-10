"Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 02:53
©uefa.com

Мадридский "Реал" сыграл вничью с английским "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со четом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 36-й минуте Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед.

"Сити" сумел отыграться во втором тайме - на 67-й минуте отличился Кевин Де Брюйне.

Ответная игра состоится 17 мая в Манчестере.

Напомним, вторую полуфинальную пару составили "Милан" и "Интер". Их первый матч состоится в ночь с 10 на 11 мая на "Сан-Сиро".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 14:55
Лига чемпионов
"Милан" - "Интер": где смотреть прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов
Вчера , 09:45
Лига чемпионов
Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
Вчера , 08:25
Лига чемпионов
Отец Холанда оскорблял и кидался едой в болельщиков "Реала" во время матча ЛЧ
Вчера , 07:21
Лига чемпионов
Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
Вчера , 02:53
Лига чемпионов
"Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
9 мая, 15:40
Лига чемпионов
Анчелотти оценил роль Холанда в составе "Манчестер Сити"
9 мая, 15:10
Лига чемпионов
"Надо добивать". В "Ман Сити" сделали смелое заявление перед встречей с "Реалом"
9 мая, 09:10
Лига чемпионов
Прямая трансляция полуфинального матча ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити"
8 мая, 15:48
Лига чемпионов
"Манчестер Сити" не боится "Реала" - Бернарду Силва
8 мая, 15:13
Лига чемпионов
Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»