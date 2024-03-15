"Реал" сыграет с "Сити", ПСЖ с "Барселоной": стали известны пары 1/4 финала ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24, сообщают Vesti.kz.

Состав пар 1/4 финала

"Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия)

"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Боруссия" Д (Германия)

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)

В 1/2 финала образовались следующие пары: победитель противостояния "Атлетико" - "Боруссия" сыграет с лучшим из дуэта ПСЖ - "Барселона", а выигравший в дуэли "Арсенал" - "Бавария" будет оспаривать путевку в финал с лучшим из пары "Реал" - "Манчестер Сити".

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити".