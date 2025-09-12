"Реал" понёс потерю перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" потерял немецкого защитника Антонио Рюдигера из-за травмы, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, у Рюдигера диагностировано повреждение передней прямой мышцы левой ноги, и он будет вынужден пропустить около трёх месяцев.

Игрок постарается вернуться к играм к декабрю, в зависимости от хода восстановления.

Напомним, что "Реал" встретится с "Кайратом" 30 сентября в Алматы в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Первый матч алматинцы проведут 18 сентября в гостях с лиссабонским "Спортингом". Кроме того, команду ждут домашние игры не только с "Реалом", но и с "Пафосом" (21 октября), "Олимпиакосом" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января), а также гостевые встречи с "Интером" (5 ноября), "Копенгагеном" (26 ноября) и "Арсеналом" (28 января).

