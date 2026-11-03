"Реал" помог "Баварии" перед матчем Лиги чемпионов: что произошло в Мадриде

Мадридский "Реал" неожиданно помог своему принципиальному сопернику по европейской арене - мюнхенской "Баварии", сообщают Vesti.kz.

Немецкий гранд получил возможность провести предматчевую тренировку на базе "сливочных" перед встречей с мадридским "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Видео с тренировочной площадки испанского клуба появилось в соцсетях "Баварии". Немцы поблагодарили мадридцев за гостеприимство и возможность воспользоваться их инфраструктурой.

"Привет и спасибо, "Реал" Мадрид! Особенное место для сегодняшней тренировки. Спасибо, что позволили нам быть здесь!" - говорится в публикации.

Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Баварией" состоится в ночь с 3 на 4 ноября и начнётся в 01:00 по казахстанскому времени.

После трёх туров мюнхенцы набрали пять очков и занимают 14-е место в общей таблице. "Атлетико" с четырьмя баллами располагается на 16-й позиции.

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Атлетико" - "Бавария"