Мадридский "Реал" досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. Это произошло после разгромной победы над нидерландским ПСВ в матче пятого тура общего этапа, передают Vesti.kz.

"Реал" досрочно вышел в плей-офф ЛЧ

Встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Жозе Моуринью. Благодаря этому успеху "сливочные" набрали 15 очков из 15 возможных и стали первым участником турнира, гарантировавшим себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Даже если мадридцы проиграют все три оставшихся матча, они не опустятся ниже 23-го места в таблице.

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Повторить достижение "Реала" может только французский "Пари Сен-Жермен".

У действующего победителя Лиги чемпионов перед встречей с "Ромой" 12 очков после четырёх игр.

Неизменный участник плей-офф

Таким образом, "Реал" сыграет в плей-офф Лиги чемпионов уже в 30-м сезоне подряд. Последний раз мадридский клуб не пробивался в эту стадию в сезоне-1996/97, когда вовсе не участвовал в еврокубках.

Напомним, восемь лучших команд общего этапа Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала.

Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, поборются за путёвки в эту стадию в стыковых матчах.

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