Эксперты ESPN обновили рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов перед стартом пятого тура общего этапа, оставив французский "Пари Сен-Жермен" на первой позиции, передают Vesti.kz.
ПСЖ возглавил рейтинг ESPN
По оценке журналистов издания, команда Луиса Энрике остается главным фаворитом турнира и может завоевать трофей в третий раз подряд.
Второе место занимает "Барселона", которая рассчитывает выиграть Лигу чемпионов впервые с 2015 года. Тройку лидеров замыкает лондонский "Арсенал".
Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов по версии ESPN
- ПСЖ
- "Барселона"
- "Арсенал"
- "Реал"
- "Бавария"
- "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль"
- "Комо"
- "Интер"
- "Атлетико"
Расписание пятого тура
Матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в ночь на 25 ноября, вечером 25 ноября и в ночь на 26 ноября по казахстанскому времени.
На данный момент в таблице лидируют ПСЖ и "Реал", набравшие максимум очков - по 12 у каждой команды. Замыкает список из 35 европейских клубов братиславский "Слован", который пока не набрал ни одного балла, проиграв все четыре стартовых поединка.
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ПСЖ
(Париж)
Рома
(Рим)
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