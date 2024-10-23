Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от испанского "Бетиса" в матче квалификации Юношеской лиги УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго раунда Пути чемпионов состоялась в Севилье и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев поля.

В составе испанского клуба отличились Адриан Мартин (12 минута), дубль у Пабло Гарсии (25 и 60) и Родриго Марины (63 и 90) и один гол забил Иван Корралехо (90+2).

В составе "Кайрата" гол на 57-й минуте забил защитник Амирбек Базарбаев.

Отметим, что алматинцы заканчивали встречу ввосьмером. С поля были удалены вратарь Ильдар Мендыгалиев (15 минута), Эльхан Саидов, получивший к 40-й минуте две желтые карточки и капитан Олжас Байбек, покинувший поле на 68-й минуте.

Ответная игра в Казахстане состоится 6 ноября.