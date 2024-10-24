В среду, 23 октября, в основном раунде обновленной Лиги Чемпионов УЕФА прошли девять матчей третьего тура - не обошлось и без неожиданных результатов, передает Vesti.kz.

С этого сезона в Лиге чемпионов нет привычного группового этапа - теперь есть общий этап, где каждый клуб играет по восемь матчей в гонке с единой таблицей для 36 участников.

Итальянская "Аталанта" поделила очки с шотландским "Селтиком" (0:0), а французский "Брест" сыграл вничью с немецким "Байером" (1:1): голами отметились Флориан Вирц и Леес-Мелу.

Громкая сенсация случилась в Испании, где "Лилль" сенсационно совершил камбэк в матче с "Атлетико" (3:1). Голами у победителей дублем отметился Джонатан Дэвис и еще один гол на счету у Эдона Жегрова. У "матрасников" гол забил Хулиан Альварес.

Разгромом завершился матч "Барселоны" с мюнхенской "Баварией" (4:1), в котором хет-триком отметился Рафинья, а еще один раз отличился Роберт Левандовски. В составе гостей единственный мяч на счету Харри Кейна.

Португальская "Бенфика" неожиданно уступила португальскому "Фейноорду" (1:3). У победителей забили Аясэ Уэда, дважды Антони Миламбо, в составе португальцев гол на счету Кирем Актюроглу.

Загребское "Динамо" на выезде обыграло австрийский "Зальцбург" (2:0): голы забили Сандро Куленович и Марко Петкович.

"Манчестер Сити" разгромил пражскую "Спарту" со счетом 5:0. В составе победителей забили Фил Фоден, Матеус Нуньеш и Джон Стоунс. Дубль на счету Эрлинга Холанда.

"Лейпциг" и "Янг Бойз" с одинаковым счетом 0:1 уступили дома "Ливерпулю" и "Интеру", соответственно.

В общей турнирной таблице лидируют "Ливерпуль" и "Астон Вилла", которые набрали по девять очков. Еще семь участников - с семью очками. Это "Манчестер Сити", "Монако", "Брест", "Байер", "Интер", "Спортинг" и "Арсенал". Четвертый тур турнира стартует 5 ноября.

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