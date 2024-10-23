Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор раскрыл, что главный тренер команды Карло Анчелотти сказал игрокам в перерыве матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщают Vesti.kz.

После первого тайма "королевский клуб" проигрывал 0:2. Однако во втором тайме "Реал" совершил камбэк, забив пять безответных мячей (5:2). Жуниор записал на свой счет хет-трик.

"Когда мы пришли в раздевалку, все были очень тихими и слушали исключительно мистера (Анчелотти). Было сказано только одно: если мы выйдем и забьем первыми, то сможем победить. Это мы и сделали благодаря болельщикам и команде, отдавшей все силы. Но нам необходимо совершенствоваться и играть так с самого начала, иначе мистер не выдержит!", - приводит слова Винисиуса AS.

После трех сыгранных матчей "Реал" набрал шесть очков. С результатами других матчей тура Лиги чемпионов можно ознакомиться - здесь.