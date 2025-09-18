ПСЖ учинил разгром на старте Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ с размахом начал защиту титула в Лиге чемпионов-2025/26, разгромив "Аталанту" в матче первого тура общего этапа на "Парк де Пренс" - 4:0, сообщают Vesti.kz.

Уже на третьей минуте Маркиньос открыл счёт, а ближе к перерыву Хвича Кварацхелия удвоил преимущество хозяев.

Брэдли Баркола мог сделать счёт крупным ещё до перерыва, но не реализовал пенальти. После перерыва парижане продолжили давить: на 51-й минуте отличился Нуну Мендеш, а в компенсированное время Гонсало Рамуш довёл дело до разгрома.

Напомним, ПСЖ - действующий победитель турнира: в прошлогоднем финале французы уничтожили "Интер" со счётом 5:0. Новый финал Лиги чемпионов пройдёт 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.