ПСЖ снова идёт за кубком. Энрике сделал дерзкое заявление перед стартом ЛЧ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявил, что его команда настроена повторить прошлогодний триумф и вновь завоевать трофей Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В сезоне-2024/25 парижане впервые в истории клуба стали победителями турнира, разгромив в финале "Интер" со счётом 5:0.

"Добыть первый титул всегда тяжело, потому что игроки не верят, что способны его выиграть. Но мы показали им путь. Теперь все в ПСЖ, включая молодых игроков, хотят побеждать, потому что знают, на что способны. Для меня выиграть первый титул сложнее, чем второй или третий.

После еврокубкового триумфа наша цель вместе с клубом, городом и нашими болельщиками — снова войти в историю и выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. Мы должны быть амбициозны", - сказал Энрике на пресс-конференции.